Pokemon Quiz famille

Des questions-réponses adaptées à tous les niveaux, du primaire au collège, ainsi que pour les adultes ! Des quiz, des charades, des énigmes, des quiz visuels et 7 niveaux de difficulté : CP, CE1, CE2, CM1, CM2, Collège et Adulte pour s'amuser et s'instruire en famille. 800 quiz à emporter partout. Conforme au programme, conçu avec des enseignants !