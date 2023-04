Les fausses rumeurs de Minami

Takane, étudiant à l'université, est déprimé. Une rumeur circule disant qu'il se tape hommes et femmes qui passeraient devant lui, grâce à son physique avantageux. Un jour, lors d'une fête de bienvenue, un homme vient encore lui faire des avances. Enervé, Takane le repousse et son regard se pose sur Minami, un garçon qui se fait emmener aux toilettes. Il s'empresse de le suivre et finit par le sauver. Pour le remercier, Minami prend son membre viril en bouche, mais il est nul en fellation ! Takane n'a pas réussi à jouir. Mais il trouve Minami attirant et lui demande s'il ne veut pas devenir son sexfriend. Il ne peut pas lui résister et une relation charnelle commence alors entre eux.