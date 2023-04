Biscoto N° 114 : Duo de choc

A deux, c'est mieux qu'en solo ! On fait deux fois plus de bêtises, on est deux fois plus fortiche, on réfléchit deux fois plus vite et on s'ennuie deux fois moins... Et gare à ceux qui nous embêtent, car on se laisse deux fois moins faire ! Et si d'autres sont tout seuls, c'est l'occasion de se faire deux fois pus d'amis !