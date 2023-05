Médicaments. Réussir l'internat de pharmacie

Ce livre, intégralement mis à jour, traite de manière synthétique l'ensemble des classes thérapeutiques du programme de l'internat de pharmacie, sous forme de tableaux reprenant : - les classes et sous-classes pharmacologiques ou chimiques, - les molécules commercialisées, leurs mécanismes d'action et indications, leur pharmacocinétique, leurs effets indésirables, contre-indications et interactions médicamenteuses.Ces tableaux ont été conçus afin de faciliter l'apprentissage et la mémorisation et apporteront à l'étudiant l'essentiel des connaissances à maitriser pour réussir l'internat de pharmacie.Ce livre, en plus d'être destiné aux étudiants préparant le concours de l'Internat en Pharmacie, s'adresse plus généralement aux étudiants en pharmacie ou en médecine souhaitant approfondir leurs connaissances des grandes classes thérapeutiques.