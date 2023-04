La girafe qui rentrait mal dans sa case

Parler de la différence et de ladaptation. La girafe a un gros problèmeimpossible de rentrer dans sa caseElle, longue, grande, droite et fièrement dressée, ne trouve pas sa place dans les pages de ce livre tout allongé. Elle va se ratatiner, se compresser, sépuiser à se mouler dans ce satané morceau de papierCar cest ce que les autres lui disent de faire, de prendre modèle sur leur parfaite silhouette, bien comme il faut, bien adaptée. Mais si ce nétait pas à elle de changerSi cétait à toi, lecteur, de la libérerUn jeu de format sur le livre et ses personnages, drôle et anticonformiste.