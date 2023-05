Cahier d'activité féministe

Etre féministe est un jeu d'enfant ! Avec ce cahier d'activités, vous pourrez appliquer cet adage sur diverses matières : maths, actu/société, juridique, histoire, sciences/svt, cinéma/TV, pop culture, musique, amour, langues / littérature, corps, sport, sexo, écoféminisme. Le ton humoristique de chaque exercice permettra de dédramatiser les sujets tout en mettant en lumière leur absurdité. Ces "exercices" seront ponctués par des jeux (mots-fléchés, coloriages...), des pages focus sur un sujet précis, une saga de l'été en plusieurs chapitres et un courrier du coeur (répondre aux questions des abonnés). Le tout est illustré par des dessins originaux et hauts en couleur d'OlympeRêve. Pédagogique, fun, drôle et vif, ce cahier d'activités est un cocktail vitaminé pour se jouer des codes patriarcaux pour mieux les déconstruire et s'instruire sans prise de tête !