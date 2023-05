Seva. Les sept règles de la sagesse Sikhe, faire le bien pour vivre une vie meilleurs

Les 7 règles de la sagesse sikhe, faire le bien pour vivre une vie meilleure. Avec ses 552 ans d'existence, le sikhisme, ou Sikhisme est la religion la plus récente. Il compte environ 30 millions d'adeptes. 22 millions résidant en Inde. Le fondateur du sikhisme, Guru Nanak, est né au XVe siècle, à une époque où la société de l'ancien Pendjab (la terre d'origine des Sikhs, qui est aujourd'hui un Etat indien limitrophe du Pakistan) était franchement inégalitaire. Le système des castes hindoues était répandu parmi les masses et le pays était gouverné par la monarchie moghole. Face à ces injustices, Nanak se mit à prêcher la bonté, l'égalité et le travail acharné, et demanda à ses disciples d'intégrer ces valeurs à leur vie quotidienne. Son idée révolutionnaire consistait à venir en aide à son prochain sans en attendre de récompense, ni de gain personnel en retour. C'est ainsi qu'est né le seva, ou "service désintéressé" , qui est l'activité pratiquée par la communauté sikhe qui possède le plus d'impact. C'est le sujet développé dans cet ouvrage. Comment faire le bien à la manière sikhe ? Il existe 7 traits de caractère et comportements qui caractérisent les sikhs : courageux, joyeux, résilients, altruistes, durs au travail, équitables et positifs. Ce sont les 7 règles de la sagesse sikh, développées dans cet ouvrage, chapitre par chapitre. Les 7 règles sont illustrées et étayées par des exemples, des entretiens avec des sikhs et leur histoire et les sciences comportementales... A la manière des sikhs et ce, sans être religieux, apprenez à appliquer SEVA, à devenir plus aimable, plus heureux et à vivre une vie qui a plus de sens. Vous serez surpris car SEVA est une solution extraordinaire car simplissime à mettre en oeuvre. Sommaire : Préface Introduction : pourquoi les Sikhs font-ils le bien ? Règle numéro 1 : chaque jour, venez en aide à autrui Règle numéro 2 : embrassez la joie Règle numéro 3 : faites preuve de courage Règle numéro 4 : chaque jour, faites preuve de gratitude Règle numéro 5 : apprenez à rire de vous-même Règle numéro 6 : chez vous, pratiquez l'égalité Règle numéro 7 : travaillez plus dur que vous ne priez Vivez pleinement le Chardi Kala