Dada N° 272, avril 2023 : Suzanne Valadon

Son nom résonne le plus souvent comme celui de l'un des modèles favoris des artistes au tournant du 20e siècle, tels Renoir ou Toulouse-Lautrec... Ou alors comme celui de la mère du peintre Maurice Utrillo... Mais Suzanne Valadon (1865-1938) est à l'origine d'une oeuvre à part entière, et quelle oeuvre ! Autodidacte, inspirée par les artistes pour qui elle a posé, elle s'est peu à peu forgé un style original, en marge des mouvements de son époque. De nombreux portraits aux lignes marquées, quelques natures mortes et paysages aussi, mais surtout des nus criants de vérité, bien rares alors sous les pinceaux d'une femme. Une oeuvre à l'image de sa vie, menée sous le signe de la liberté.