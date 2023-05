Un parcours de sites choisis pour découvrir la Bourgogne-Franche-Comté, la région idéale pour les passionné(e)s de dinosaures et de châteaux forts ! Empreintes de dinos, sites médiévaux, toits colorés, paysages vallonnés ou de montagne... Les enfants dès 5 ans (re)découvrent grâce à ce livre les grands sites naturels et culturels. Un documentaire pour explorer l'est de la France Qui vivait dans le palais des ducs de Bourgogne ? Qui a inventé la photographie ? Qu'est-ce que la Transjurassienne ? Quels fromages peut-on manger ? Ce "Doc France" est une mine d'informations pour les enfants. Parmi les sites, on explorera Dijon, les Hospices de Beaune, le massif du Jura, la citadelle de Besançon, le plateau des Mille Etangs ou encore la saline royale d'Arc-et-Senans où l'on produisait du sel... Photos et illustrations se mêlent dans cette narration construite comme un itinéraire de voyage pour visiter les Régions depuis chez soi. Au fil de la lecture, deux mascottes illustrées (un garçon et une fille) invitent le lecteur à tourner son regard vers les sites du patrimoine culturel et naturel. Une région pour les petit(e)s passionné(e)s de dinosaures et de forteresses C'est du Jura que vient le nom "Jurassique", l'une des périodes de l'ère des dinosaures... et on peut encore y voir leurs traces de pas ! Pour les passionnés de forteresses, un château fort est en construction sur le site de Guédelon, avec les seuls techniques et outils du Moyen Age. Sans oublier le palais des ducs de Bourgogne ou encore la citadelle de Besançon, qui veille sur le Doubs...