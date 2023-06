Les c urs de ferraille - Tome 2 - L inspiration

Eva, une jeune vagabonde accompagnée de son chien Jesper, mène une vie de liberté, de solitude et de chapardage. Elle a un jour la bonne surprise de trouver un livre qui va lui bouleverser l'âme. Mais aussi bouleverser sa vie. Car Halfa, un riche suprémaciste, a chargé deux robots Limiers de retrouver les exemplaires de ce livre et d'assassiner son auteur, Weldon, un robot : laisser en circulation pareil ouvrage pourrait bien accréditer la thèse qu'une mécanique peut avoir une âme. Et ça, Halfa, qui craint que les robots ne remplacent les humains, ne le veut pour rien au monde. Après un tome 1 qui posait les jalons de leur univers ? un Etat du Sud des Etats-Unis uchronique où vivent humains et robots ? les BeKa et Munuera proposent un deuxième tome plein d'humour, d'action et d'humanisme.