Les Hauts-de-France

Un parcours de sites choisis pour découvrir la Région des Hauts-de-France. Villes de beffrois et de briques rouges, plages immenses où l'on peut observer chars à voile, cerfs-volants ou colonies de phoques, châteaux et cathédrales... Les enfants dès 5 ans (re)découvrent grâce à ce livre les grands sites naturels et culturels. Un documentaire pour explorer le nord de la France Qu'est-ce que la Braderie de Lille ? Peut-on se baigner dans la Piscine de Roubaix ? A quoi servent les hortillonnages ? D'où vient la crème Chantilly ? Ce "Doc France" est une mine d'informations pour les enfants. Parmi les sites, on explorera Lille, Calais, la Côte d'Opale, Compiègne, l'Aisne ou encore la baie de Somme... Photos et illustrations se mêlent dans cette narration construite comme un itinéraire de voyage pour visiter les Régions depuis chez soi. Au fil de la lecture, deux mascottes illustrées (un garçon et une fille) invitent le lecteur à tourner son regard vers les sites du patrimoine culturel et naturel. Une Région marquée par l'Histoire Ce livre explique avec des mots simples l'histoire de la Région à travers ce que l'enfant peut observer autour de lui : la Seconde Guerre mondiale avec les blockhaus de Dunkerque, le passé minier avec les terrils et les corons...