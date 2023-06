L' Éléphant

Claire décroche le téléphone, et soudainement son monde bascule : son père est à l'hôpital, dans le coma. Sauf que : Claire n'a pas de père. Découvrir que l'on a un père, à 39 ans : voilà donc l'étrange expérience que fait Claire. Après une courte phase de déni, Claire se rend à l'évidence, et, la trouille au ventre, décide de rencontrer cet inconnu. Alors que l'homme est à l'article de la mort et que tout se retrouve sens dessus dessous, la "vie" , elle, continue : les enfants, le boulot, les amies... L'Eléphant est un récit rare, incroyablement aérien, pudique, sensible, et dénué du moindre gramme de pathos ; Isabelle Pralong avance en terrain miné avec la légèreté d'une plume, et grâce à son dessin reconnaissable entre mille, grâce à un sens de l'écriture aussi habile qu'inventif et teinté d'humour, elle transforme ce qui aurait pu être un drame plombant en un grand moment d'humanité. Publié en 2007 et jamais réédité, lauréat du prix Töpffer et du prix Révélation à Angoulême, L'Eléphant n'était plus disponible depuis une quinzaine d'années. C'est chez Atrabile que le chef d'oeuvre d'Isabelle Pralong fait enfin son retour, et ce livre, qui n'a rien perdu de sa force, se pare pour l'occasion d'une nouvelle gravure et d'un format sensiblement plus grand.