Un royaume d'ombres et d'épines. Tome 1

Elise est une jeune femme rebelle. Nièce du roi, elle adore braver les interdits et se faufiler en secret dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. Une conduite que son oncle royal désapprouve totalement. Et pour la " protéger ", il la confie à Légion Grey, un garde du corps. Il est arrogant, brutal, terriblement séduisant et il jette le trouble dans le coeur d'Elise. Mais autour d'eux, le royaume sombre dans le chaos. Une guerre entre les humains et les Faés se profile et les ennemis sont partout : un légendaire Spectre sanglant, un Prince de la Nuit dont on redoute le retour, et les Faés qui veulent reprendre la Couronne dont ils ont été dépossédés. Lorsqu'un coup d'état éclate, Elise est contrainte de s'enfuir avec Légion. La jeune femme va devoir choisir son camp. Va-t-elle soutenir son peuple qui a volé le Trône ? Ou bien l'homme qu'elle aime, mais dont les secrets pourraient la détruire ?