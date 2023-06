"Ce roman est ce qu'on peut lire de mieux sur la lutte des classes au Maroc d'aujourd'hui". Tahar Ben Jelloun Deux jeunes femmes, deux destins, deux Maroc. Une forte amitié lie dans l'enfance Kenza et Fatiha, mais la réalité de la société marocaine les rattrape, peu à peu, dans sa sourde cruauté. Fin 2011, elles se retrouvent à Casablanca. Que s'est-il passé entre-temps ? Quelles trahisons les séparent ? Dans un pays qui punit l'avortement et interdit l'amour hors mariage, comment ces deux fillettes, issues de milieux opposés, ont grandi et sont devenues femmes ? Zineb Mekouar est née en 1991 à Casablanca, et vit à Paris depuis 2009. Finaliste du Goncourt du premier roman 2022, La Poule et son cumin est son premier ouvrage.