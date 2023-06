L'Argent du football. Vol. 3 : Les Femmes

L'histoire dit qu'un match féminin mythique entre le club des "Munitionnettes" (du nom des ouvrières fabriquant des munitions) des "Dick Kerr's Ladies" de Preston et celui des "St. Helen's Ladies" , en 1920 le jour du "Boxing day" à Liverpool, a attiré 53 000 spectateurs. Un siècle plus tard, à Londres, le 31 juillet 2022, près de 90 000 fans assistent à la finale de l'Euro féminin entre l'Angleterre et l'Allemagne. Mais l'histoire séculaire des femmes et du football est loin d'avoir été un long fleuve tranquille même si le foot féminin est apparu dès le début du jeu à la fin du xixe siècle. Jusqu'au milieu des années 1960, pour différentes raisons, les femmes ont été "écartées" des terrains un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, elles tiennent peut-être leur revanche. Le football féminin fait l'objet de beaucoup d'intérêts, non seulement sportifs, mais aussi idéologiques, politiques et économiques... Le jeu FIFA a même intégré les championnats féminins anglais et français dans sa dernière version de 2023 ! Comparé à son homologue masculin, le foot féminin est encore une très petite "affaire" et le "gender pay gap" entre footballeuses et footballeurs dans les équipes nationales et les sélections internationales est considérable. L'objectif de ce livre est de fournir au lecteur des outils d'analyses pour mieux comprendre l'économie du football féminin. NB. Coupe du monde femmes : 20 juillet - 20 août 2023.