PPPPPP Tome 2 : Tout pour "la"

L'interprétation de Lucky lors de l'audition pour Wao Niiza a réalisé le voeu de son camarade Rokku Maki, être ovationné. Elle lui a également permis d'impressionner la compositrice et de passer en finale, mais son frère Reijirô fait toujours la course en tête. Alors que, pour de mystérieuses raisons, maître Dada lui fait répéter la Marche turque de Mozart au lieu du morceau imposé en finale, Lucky s'inquiète terriblement pour Reijirô et décide de l'aider grâce à sa musique ! Il ignore tout de la solitude et de la jalousie qui tourmentent le jeune garçon...