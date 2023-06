Biscoto n°116 – On s'écrit

- Tu t'en vas ? Moi je reste ici... Tu auras plein de nouvelles choses à raconter, alors que pour moi, tout restera pareil... tu me raconteras ? - Oui, tous les jours ! Et toi aussi tu me raconteras, car ici, je sais qu'il se passe toujours des choses, et que tu réfléchis y beaucoup. Alors je veux tout savoir ! - On s'écrit alors ? - On s'écrit !