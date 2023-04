Capucine Joli-Bonhomme ira sur la lune (mais pas tout de suite)

Voici Capucine Joli-Bonhomme. Quand elle sera grande, Capucine a décidé qu'elle serait astronaute. Qu'elle irait dans l'espace. Et pour voyager sur la Lune, Capucine a tout prévu. Il faut qu'elle soit la meilleure en mathématiques pour faire décoller sa fusée et pour pouvoir la réparer si elle tombe en panne. Il faut qu'elle soit aussi excellente en poésie et avoir lu un tas de livres pour ne jamais s'ennuyer là-haut et se raconter tous les jours de nouvelles histoires. Pas de doute, Capucine Joli-Bonhomme a tout prévu !