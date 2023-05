Affaires d'Etat - Extrême Droite Tome 3

Pègre et politique au Pays basque. Début des années 1980. Un commando lourdement armé fait irruption dans un bar de Bayonne et déclenche une fusillade sanglante. Bilan : deux morts et un blessé grave. Le commissaire Pommard et son équipe sont chargés de l'enquête. L'une des victimes décédées, Iban Calzada, était un Basque espagnol établi en France depuis quelques années. La seconde, Frankie Van Herke, dirigeait une boite de nuit, le Star One. La fusillade s'inscrit-elle dans la longue liste d'exécutions non élucidées d'indépendantistes basques espagnols de l'ETA sur le sol français ? Ou s'agit-il d'un règlement de comptes en lien avec le night-club de Frankie Van Herke ? Tandis que Pommard rencontre son ami Aubenas, une pointure des Renseignements Généraux, afin de récolter plus d'informations, le jeune inspecteur Lévêque s'intéresse à l'entourage de Van Herke, qui semble tremper dans la pègre. De son côté, le "commando noir" accueille un nouveau membre...