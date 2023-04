Le jour du silence

Iels se croisent, se frôlent, se désirent ou s'ignorent. Iels veulent faire couple, faire un enfant, ne plus faire famille, iels veulent exister non pas simplement mais dans toute leur complexité et leurs différences, parce que l'époque n'est pas simple, parce que les réponses ne sont pas toutes faites. Plus de règle des trois unités dans cette pièce résolument contemporaine mais un écho de tous les genres, un portrait de groupe avec identités multiples.