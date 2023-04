Atlas des plantes de mauvaise vie

Derrière le vernis du banal, dans l'indifférence des badauds, des plantes de "mauvaise vie" prospèrent à foison. Le renoncule, le gaillet ou la chélidoine ne sont que quelques-unes des espèces qui s'adaptent à la vie urbaine. Dans cet atlas illustré, Olivia Molnár et Aldwin Raoul recueillent les imaginaires qui se cachent derrière leurs multiples noms vernaculaires. Et par cela, ils leur restituent une dignité et un intérêt manifeste.