Cinq Avril - Tome 2 - Le Roi assassin

Fraichement débarqué au royaume d'Albion, Avril devient le pion d'une conspiration visant à discréditer Anne Boleyn, la future femme du roi d'Angleterre, Henri VIII. Pour la compromettre, il suffit de prouver qu'elle a eu une liaison avec le roi de France, François 1er, au moyen de documents qui démontrent qu'il y a bien eu une liaison entre eux : des dessins érotiques d'Anne et François sans doute exécutés par Vinci en personne... Le trio Bussi, Duval et Monin et qui lève un nouveau voile sur les origines mystérieuses de Cinq Avril !