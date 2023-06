L'autodidacte, le boxeur et la reine du printemps

Eleazar Luna est ouvrier dans l'une des dernières mines de salpêtre du désert d'Atacama. Il suit des cours du soir et découvre la poésie avec ferveur, et avec elle l'écriture, puis l'amour. Mais la jeune femme qui le fait chavirer s'intéresse à quelqu'un d'autre, un rival exceptionnel : un jeune boxeur qui fait tourner la tête de toutes les femmes de la ville. Le cadre martien du désert d'Atacama où les fleurs n'éclosent qu'une fois par an et ne durent que 24 heures, la dureté du travail dans les mines de salpêtre, captivent le lecteur, les personnages extraordinaires et dérisoires sont très impressionnants et attachants. Le charme du conteur est incontestable, il nous prend dans ses filets immédiatement. "Rivera Letelier est un coureur de fond de la littérature, un raconteur d'histoires chaleureux, un de ceux qui nous rendent notre capacité de rêver". Luis Sepúlveda Hernán RIVERA LETELIER est né en 1950 à Talca, au Chili. Longtemps mineur dans des compagnies salpêtrières, à la fermeture de la mine il émigre à Antofagasta, il a 20 ans et suit des cours du soir pour apprendre à lire et à écrire, puis fait des études secondaires. Sa voix exceptionnelle a marqué la littérature chilienne des années 2000, son oeuvre a été traduite dans de nombreux pays. Il est l'auteur, entre autres, de Mirage d'amour avec fanfare et des Fleurs noires de Santa María.