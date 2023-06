Partis pour la gloire à La Nouvelle-Orléans ! Nous sommes les opossums musiciens

Partez en voyage avec une attachante famille d'opossums qui a roulé sa bosse partout en Amérique ! Mama et Papa Poss poursuivent le récit de leur odyssée musicale à travers les Amériques. Ils nous racontent cette fois-ci un périple qui les a menés à La Nouvelle-Orléans avec comme guide le célèbre trompettiste Louis Chatstrong. Dans le berceau du jazz, au cÅur du Vieux carré français, nos deux tourtereaux comptent bien devenir des étoiles et décrocher la lune de miel à bord du tramway nommé désir. Du fleuve Mississippi jusqu'à Storyville, là où le jazz à pris son envol, notre charmant duo d'opossums musiciens nous invite à les suivre, dans toutes leurs étapes, sur les sentiers hauts en couleurs d'une Amérique toute en musique. Le livre comprend aussi des notes explicatives qui permettent d'en savoir plus sur la culture musicale et les coutumes de la région. L'enregistrement de la narration du conte est suivi de deux chansons : "Chat de ruelle" et "Oh, When the Saints" . Partis pour la gloire à La Nouvelle-Orléans est le deuxième livre de la collection "Nous sommes les opossums musiciens" qui invite les enfants à découvrir différents genres musicaux et les coins de pays qui les ont vus naître (la musique cajun, le jazz, le country, le rock'n'roll, le blues et la musique traditionnelle québécoise).