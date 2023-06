L'Homme du Grand Hôtel

Et si vous vous réveilliez un beau matin en ignorant tout de votre propre vie ? Ecrivain mondialement célèbre, Randall Hamilton se réveille totalement amnésique dans la chambre d'un hôtel luxueux avec vue sur l'océan. Vivant de petits boulots, le jeune Andy Marzano passe tout son temps libre à écrire des romans médiocres. Les deux hommes ignorent tout l'un de l'autre. Pourtant, leurs destins sont inexorablement liés et leurs routes ne tarderont pas à se croiser. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. Avec des succès comme Une vraie famille, Dernier Eté pour Lisa ou Un autre jour (tous disponibles chez Points), Valentin Musso s'est imposé comme l'un des meilleurs auteurs de sa génération.