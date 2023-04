La méthode J.O.I.E. Libérer son plein potentiel avec l'autodétermination, 2e édition

"Je ne sais pas ce que je veux vraiment. Je n'ai pas de projet. Je ne sais pas m'organiser. Je manque d'entrain, d'envie. Je me laisse trop influencer par les autres. Je passe à côté de ma vie... " Vous vous êtes sans doute déjà fait l'une de ces réflexions, et suite à ce constat, vous vous interrogez sur le moteur des personnes pleines d'énergie. La réponse tient en un mot : autodétermination ! Développer votre énergie de vie grâce à cette approche, c'est le défi que l'auteur vous invite à relever. A l'appui de la méthode originale J. O. I. E. , illustré d'exemples vécus, d'exercices et d'outils pratiques, ce livre présente des actions concrètes pour libérer votre énergie. Avec les 4 clés proposées par l'auteur, vous pouvez maintenant choisir de vous autodéterminer et reprendre la direction de votre vie !