Mon pays de terre rouge

Alors que sévit une terrible sécheresse, la jeune Reine Ava doit faire face à la famine qui frappe son peuple. Accablée de soucis et doléances, elle va chercher un peu de réconfort auprès d'un arbre unique, extraordinaire, et dont le plus grand pouvoir est de faire apparaître les morts. C'est là qu'Ava retrouve souvent sa mère disparue, la grande Reine Sunniva. Mais un jour, une paysanne, Nako, fait une découverte stupéfiante : l'arbre est maléfique et doit être abattu. Personne ne la croit. C'est absurde ! Pourquoi abattre la plus précieuse richesse du royaume ?