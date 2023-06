8Balls par OMSCIC COMICS (Jung Wonkyo) Première bande dessinée de la nouvelle collection Echo Chamber, dirigée par Ilan Manouach, ce manhwa d'OMSCIC COMICS évoque autant les mangas de Yûichi Yokoyama que les Tintin de Hergé. 8 boules s'entrechoquent et rebondissent frénétiquement dans ce monumental flipper virtuel en 3D, en quatre chapitres, comme autant de niveaux d'un jeu vidéo épileptique. On ignore ce qui procède de la représentation ou du réel, dans cette vectorisation de la lecture et du lecteur. 8Balls, on s'en aperçoit vite, est une création numérique, un monde virtuel dont les spectateurs, 8 boules, s'échappent, envahissent tout Le premier chapitre nous rassure, en feignant de raconter la lutte sans merci de la balle noire contre la balle blanche, la lutte de l'ombre contre la lumière, dans une abstraction lyrique et cinétique, mais ce mode narratif traditionnel est aussitôt démenti, dès le deuxième chapitre : les décors ou les objets, quand ils sont "réalistes", en ligne claire à la Hergé, sont totalement virtuels. Ils sortent d'un logiciel de création de bande dessinée ou d'anime, dont les spectateurs sont ces 8 boules, "assises" sagement sur les fauteuils d'une salle de projection. Soudain, elles se déchainent et envahissent l'univers virtuel, explosent en gerbes de feu, plongent le lecteur en transe ou en catalepsie, tout comme les boules de Rascar Capac.