Florentine Rey renomme les choses, travaille le rythme, joue avec les ellipses. Ses poèmes oscillent entre la fantaisie, l'humour et l'émotion. Elle capture les détails, saisit l'instant, collectionne les mots et les images. Ses poèmes sont des instantanés, des ouvertures étroites sur ce monde où le futur a déserté. - Florentine Rey interroge avec fantaisie notre rapport au monde, au corps, à l'amour, à la passion. Mais aussi notre rapport à l'écologie et à l'engagement. - Elle capture les détails, saisit l'instant, collectionne les mots et les images. Ses poèmes sont des instantanés, des ouvertures étroites sur ce monde où le futur a déserté. Elle sait que l'oxygène vient des mots, elle joue avec eux et avec ses souvenirs. Elle nous dévoile ainsi sa " machine à pampille ". - Au fil des poèmes, Florentine parvient à réenchanter la vie grâce au pouvoir des mots, de l'écriture et de l'imagination.