L'étendue du trouble. Créations contemporaines

Le trouble est tour à tour et tout à la fois mélange, désordre, émotion, déstabilisation, perturbation. La création artistique en présente l'expression paroxystique à travers les intensités atmosphériques, les images détournées, les multimédias, les scénographies débordées, les installations déstabilisantes, les corps en mouvement. Certains artistes entrent en résonance forte avec des affects et des percepts qui façonnent notre vie sur les potentialités de l'instable, celles des transmorphoses, des apparitions et des disparitions incessantes. Ils proposent ainsi à notre acuité une véritable anthropoétique du monde. Ce livre-opéra, à plusieurs régimes d'écriture, est une approche sensible et pensive de l'expérience du trouble en divers aspects. Prenant appui sur des oeuvres qui font vaciller le réel, de l'installation à la littérature, en passant par la chorégraphie, la photo, la vidéo et le cinéma, il dresse une affectologie du contemporain, autrement dit une spéléologie des genres d'existence engendrés par l'invention de formes singulières de notre culture.