Comment survivre chez les Romains

Le lecteur aurait-il pu survivre dans la Rome antique ? Outre des infos très sérieuses, le livre offre de nombreuses clés historiques pour tout lui expliquer et "venir à son secours"! Car certes, l'ère de César est l'une des périodes les plus passionnantes de l'Histoire mais c'est aussi une période dangereuse. Ainsi, au fil des pages et des chapitres, on apprend tout sur l'origine des Romains, leur façon de s'habiller, leur construction très " modernes " dans la cité, leur armée, leurs Dieux... Mais en vérité, le danger est à chaque coin de rue ! Empereurs assoiffés de sang, volcans en éruption, jeux du cirque où l'on pouvait être décapité, nombreuses menaces auxquelles les Romains étaient confrontés : l'injustice, les incendies, la violence, les guerres... On apprend plein de choses dans ce documentaire au ton décalé et aux images BD, pleines d'humour, qui dédramatisent les instants les plus... intenses !!