Prières modernes pour apprendre à prier pour soi, pour les autres et réaliser vos souhaits

Et si vous pouviez réaliser vos souhaits les plus chers grâce à une prière ? Comme le disait Sainte Thérèse de Lisieux : " La prière est quelque chose de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à l'amour. " Quelles que soient leurs formes ou nos croyances, les énergies invisibles supérieures font partie intégrante de notre quotidien et cherchent sans cesse à nous guider et à nous aider à progresser sur notre chemin de vie. Issue des transmissions de l'humanité, la prière permet d'ouvrir son esprit à ces dimensions invisibles afin d'engager un dialogue et de s'élever à un niveau de conscience supérieur pour percevoir leurs signes. Dans cet ouvrage accessible et inspirant, SandyTatoo propose près de 66 prières simples, utiles et efficaces canalisées par ses soins pour chaque situation de la vie, afin de développer un lien intime et spirituel avec le plus grand et se reconnecter à la gratitude, l'humilité, la joie et l'amour. Il propose ainsi des prières pour : la vie sociale, émotionnelle ou sentimentale. mieux vivre ses peurs et se protéger. développer ses capacités et cultiver son bien-être insuffler de la magie dans sa vie et améliorer son quotidien. Chaque prière est personnalisable afin de poser ses intentions pour soi-même mais aussi pour autrui, et est accompagnée d'un mantra et de mots-clés qui aideront à préciser ses intentions. A utiliser selon ses besoins ou en se laissant guider par son intuition, ce livre est l'outil parfait pour permettre à chacun de se familiariser avec le rituel de la prière, de se faire du bien à l'âme et à l'esprit et concrétiser ses souhaits les plus chers.