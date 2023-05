Cherche et trouve Jurassic World

Bienvenue dans l'univers de Jurassic World ! Owen et Claire ont besoin de ton aide et t'attendent pour partir à l'aventure. Garde les yeux bien ouverts : on ne sait jamais d'où pourrait surgir un T-Rex... Amuse-toi à relever les défis qui se trouvent dans chaque page. Grâce à ton sens de l'observation aiguisé et à ta patience, tu réussiras à tout trouver !