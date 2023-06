Mon agenda créatif 2023-2024 Niko-Niko

Tu adores le Japon et aimerais découvrir la culture, les traditions et les fêtes importantes de ce pays fascinant ? Alors, cet agenda est fait pour toi ! Des surprises t'attendent chaque semaine pour une année créative au pays du Soleil-Levant ! Ton agenda contient : - Des infos passionnantes pour découvrir la culture japonaise - Des quiz pour tester tes connaissances - Des modèles d'origami - Des dessins à reproduire et des coloriages kawaii - Des recettes et plein d'idées pour occuper tes week-ends - Une image poétique qui s'anime quand tu feuillettes les pages - 8 feuilles d'origami - 1 marque-page porte-bonheur - 3 étiquettes cadeaux - 1 planche de stickers - 9 jolies étiquettes autocollantes pour tes cahiers