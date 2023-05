Sami et Julie : Mystère à bord. CE2

Sami, Julie et leurs parents partent en Angleterre pour quelques jours. Pour le voyage, Papa et Maman ont choisi de prendre le bateau. Sami et Julie sont intrigués par le comportement d'un passager et décident de mener l'enquête. "J'apprends à lire avec Sami et Julie" est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes, drôles et très faciles à lire. Ecrites avec des mots en adéquation avec leur progression, une quantité de texte à lire réduite et adaptée, pour que l'enfant reste motivé et prenne confiance.