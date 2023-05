Suivre sa joie. Comment ajouter de la vie à la vie

Comment ajouter de la vie à la vie Qu'est-ce que la joie ? La joie est l'abondance pleine d'espoir et d'imagination que chacun de nous a quand nous venons au monde. Au fil du temps, à mesure que nous assumons plus de responsabilités et de soucis, nos doutes et nos peurs ont tendance à grandir avec nous. Et à cause de cela, nous pouvons perdre notre joie et notre bien-être. Ce petit livre consiste à les retrouver. Suivre sa joie suit les aventures d'un adorable caneton en quête d'une vie axée sur le coeur. C'est un conte plein de sagesse et d'invitations intemporelles à vivre courageusement, à se soucier profondément des autres et à tirer le meilleur parti de chaque moment. Offrez ce beau livre pour célébrer un anniversaire, une remise de diplôme, une nouvelle entreprise, une retraite ou une transition de vie. Ses délicieuses leçons de vie plairont à coup sûr à toute personne âgée de 99 ans et moins.