Demain, serons-nous remplacés par des robots ? Cette crainte est renforcée par le développement sans précédent des intelligences artificielles. Certaines sont déjà capables de générer du texte, des images, bientôt de la musique et des vidéos. Et si, au lieu de se détourner d'une nouvelle technologie, les historiens essayaient de se l'approprier pour la mettre au service de leur matière ? C'est le pari fou d'un des historiens de l'Antiquité les plus talentueux de sa génération, Raphaël Doan, déjà auteur de plusieurs livres récompensés par des prix prestigieux. Passionné par les évolutions technologiques, il s'est plongé dans le dernier état de la recherche en " IA générative " afin d'en tirer le plus grand profit pour dominer la machine, et comprendre comment l'histoire pouvait s'articuler avec ces nouveaux outils. De cette expérience est né ce livre saisissant, Si Rome n'avait pas chuté, une uchronie sur un Empire romain bénéficiant d'une révolution industrielle avant l'heure. Le scénario a été imaginé et pensé par l'historien, mais l'écriture et les illustrations ont été, sous sa direction, réalisées par différentes intelligences artificielles. L'ouvrage est précédé d'une longue introduction où l'auteur explique la façon dont il a travaillé, dévoile les ombres et lumières de ces nouveaux logiciels, les raisons pour lesquelles il faut parfois s'en méfier, mais aussi celles pour lesquelles tout nous invite à s'en saisir afin de les mettre à notre service. Une entreprise inédite, un événement éditorial.