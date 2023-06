Agenda scolaire Anatole Latuile 2023-2024

Un agenda spécial Anatole Latuile avec : - Une page par jour pour noter ses devoirs et ses activités - Chaque jour, un espace pour indiquer son humeur et les choses à ne pas oublier - Des doubles-pages mensuelles pour avoir une vue globale et noter ses priorités du mois - De nombreuses pages bonus : emploi du temps, anniversaires à souhaiter, les infos perso, les copains, les super moments de l'année... et aussi : verbes irréguliers anglais, un tableau de conjugaison, les tables de multiplication, des tableaux de conversion, la liste des 30 choses à faire dans l'année... tout pour une super année anatolesque ! Agenda de septembre 2023 à début juillet 2024. 11, 5 x 17 cm / 308 pages