Magazine Graou n°36 - Les fruits et légumes - Juin/juil 2023

Direction le verger et le potager, pour une cueillette de saison avec Graou ! Du jardinage à la récolte, voici 40 pages hautes en couleurs et en vitamines avec une histoire de drôles de légumes un peu étranges signée Elo, un grand jeu au marché, des exercices de gymnastique pour garder la forme en s'amusant et un voyage dans les paysages du Cambodge... Il y aura aussi un jeu de 6 familles de fruits à découper, de nouvelles aventures de Pistache et Rhino dans leur bateau pirate, une recette de salade de tomates crues farcies et un atelier de "fruits tampons"... Allez, c'est parti pour ramasser, nettoyer, couper et déguster ! Bon appétit !