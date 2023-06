La veuve apprivoisée

Daphné est dévastée lorsque son mari, Colin, décède brutalement à l'aube de ses trente ans. Ils étaient jeunes, amoureux, et infertiles. N'ayant pas réussi à fonder la famille tant désirée, ils avaient entamé un parcours de procréation médicalement assistée. Le jour de Noël, son premier en tant que veuve, la belle-mère de Daphné, Mathilde, lui offre un rêve fou : poursuivre ce projet de grossesse grâce à une fécondation in vitro à l'étranger, avec pour seule ambition que sa belle-fille le mène à terme. Peu à peu, l'intrusion maternelle se transforme en obsession. Jusqu'où Mathilde ira-t-elle pour assouvir son besoin viscéral de tenir une nouvelle vie dans ses bras ? Virginie Bégaudeau orchestre un huis-clos féminin aussi fascinant qu'angoissant où s'illustrent les différentes manières d'être mère ou de ne pas réussir à le devenir, et interroge, en creux, une société qui repousse sans cesse les limites de la nature.