Eclat N° 3

Nos images comme porte vers soi, nos dessins comme une peau pour se protéger du monde, comme un corps à notre place... ECLAT est la revue annuelle de l'atelier Illustration de la Haute école des arts du Rhin, à Strasbourg, dont les étudiant·e·s sont invité-e-s chaque année à s'emparer. C'est autour de l'expression de genre que s'est construit ce nouveau numéro. Illustrations et images de toutes sortes, citations, extraits de mémoires, viennent questionner les discours et les représentations sociales, reflets des préoccupations et des luttes qui nous traversent. Ainsi ce troisième numéro de la revue ECLAT est une exploration graphique et textuelle de la conception intime de soi, allant de la représentation des corps aux images sensibles d'un vécu. Ce numéro comprend 2 posters déployables (55x76cm) ECLAT, revue annuelle de l'atelier d'illustration, est éditée par la HEAR et diffusée par les éditions 2024.