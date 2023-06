Vers une école maternelle inclusive

Cet ouvrage, qui fait suite à une étude européenne "More Opportunities for Every Childâ" explore les politiques éducatives en matière d'éducation inclusive à l'échelle européenne ; (2) met au travail la façon dont nous pouvons repérer des difficultés d'apprentissage des élèves dès l'école maternelle pour une meilleure prise en charge par l'équipe éducative ; et (3) propose les conditions d'une alliance éducative effective entre les familles et l'école.