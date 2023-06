Le grand calendrier familial 2023-2024

Le calendrier indispensable pour s'organiser en famille ! - 16 mois, de septembre 2023 à décembre 2024 - Une double-page pour chaque mois avec de grandes cases à remplir - Des recettes, des conseils, des astuces et des activités à faire en famille - Des emplois du temps à compléter - Les calendriers scolaires 2023 et 2024 - Le tableau des anniversaires - Le panier du mois Et en bonus : - 1 semainier magnétique avec plus de 40 magnets spécialement dédiés aux enfants pour personnaliser leur semaine - Plus de 300 autocollants - 1 grand bloc de courses - 1 grand bloc des "Petites urgences" - 10 aimants pour fixer le calendrier au réfrigérateur - 2 grands trombones pour maintenir les pages ouvertes