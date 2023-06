Le Super Mâtin de l'été, en juin : pour fêter les trois ans de "Mâtin", cette revue estivale rassemblera tous les auteurs nés sur "Mâtin" mais aussi des invités autour de thématiques estivales, qui iront des plus légères (jeux de l'été, horoscopes, comment se faire un summer body) aux plus graves (revenir sur l'éco-anxiété, l'extraction du lithium et les désastres de l'été dernier avec les giga-feux). Une initiative éditoriale généreuse et joyeuse pour célébrer l'arrivée de l'été.