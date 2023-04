Graou N° 35, avril-mai 2022 : L'eau

Chouette ! Un pique-nique au bord de l'eau ! Graou découvre la fraîcheur du torrent, le plaisir des courses de bâteaux, les pyramides de galets... Du côté des histoires, c'est Matthias Malingrey qui est invité dans les pages de ce numéro pour une nouvelle aventure créée spécialement pour le magazine Graou ! Côté voyage, nous partons à la découverte du Kenya et côté vocabulaire, il s'agira de trouver des mots commençant par les lettres "h" et "i". Après toutes ces réflexions, il sera temps de jouer avec des cours d'eau à dévier, un labyrinthe maritime, de la peinture au jus de betterave sans oublier de démêler les tuyaux d'arrosage... Allez, on chausse ses bottes et en avant les éclaboussures !