J'ai grandi et je ne t'aime plus. Clara, à la recherche de sa tante enlevée par les fées, a passé la porte entre notre monde et celui de la féerie. Une invasion de Cauchemars, un oncle séduisant, des sylphes écervelés, un lutin susceptible... rien n'est simple, pas même les prédestinations amoureuses organisées par l'excentrique grand-tante Coucou. Dans ce monde fabuleux où l'aventure guette à chaque pas, un seul mot d'ordre : " Pas sans combattre ! " La Brume des Jours est la suite et la fin du Clairvoyage. Grand prix de l'Imaginaire " Le monde créé par l'autrice est un monde féerique, magique, magnifique et terrifiant. Ce monde aurait pu être imaginé par Neil Gaiman mais il est à noter qu'Anne Fakhouri est française. Un univers riche, captivant, empli de mystères, de manipulation et de magie où vont se mélanger beauté, plaisir, souffrance et peur. " Blog-O-Livre