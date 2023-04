Oyez, oyez ! Petits chevaliers !

Les petits chevaliers sillonnent la forêt à la recherche d'une petite fille entièrement vêtue de rouge. Il faut la retrouver avant que sa route ne croise celle du loup ! Au fil de leur parcours, Pépin et Aliénor croisent : une troupe de 7 drôles de petits bonhommes, un chat chaussé de grandes bottes et plutôt rusé, un petit cochon dans sa maison en paille, une femme âgée chargée d'une corbeille de pommes bien appétissantes... Quand les petits chevaliers trouvent enfin la fillette en rouge et la ramènent chez sa Mère Grand a lieu la rencontre tant redoutée ! Un dernier rebondissement et le lecteur passe du l'angoisse au rire : les apparences peuvent être trompeuses...