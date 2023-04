Rouen par cent chemins différents

Un album qui parle de rupture, des affres de la création et des infinis moyens de se perdre et de se retrouver dans la capitale normande. L'Autobio est un art parfois douloureux... Manu est auteur de BD, il vit à Rouen et il est en train de terminer son premier album qui raconte un séjour à Rotterdam, avec son amoureuse. Tout devrait être pour le mieux, dans le meilleur des mondes sauf qu'il vient de se faire plaquer. Pas pratique quand on écrit sur son histoire d'amour. Et pour ne rien arranger, il déteste la routine et développe un TOC pas possible : tous les jours, il doit changer de trajet de son domicile à son travail. Manu explore les cent chemins imaginaires qui relient son appartement à la bibliothèque municipale de Rouen. Le prétexte idéal pour dessiner les rues de sa ville. . tout en tentant, au passage, d'oublier son amour perdu et de finir son album.