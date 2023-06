Tom Clancy's The Division - Compromise

Retrouvez Maira, agent de la Division, au sein d'une aventure haletante basée sur le jeu vidéo Tom Clancy's The Division. Depuis que le Poison Vert a transformé les Etats-Unis, la Division travaille sans relâche pour empêcher l'effondrement de la nation. Les nouvelles infrastructures alimentaires apportent de l'espoir... jusqu'à ce que Maira Kanhai, agent de la Division, découvre les agissements alarmants d'un groupe d'écologistes extrémistes dans une importante raffinerie texane. Leur but : empêcher l'utilisation de toute énergie combustible. Quand la cellule de Maira est envoyée sur place pour sécuriser la zone, elle découvre une véritable organisation militaire menée par des seigneurs de guerre. Alors que les tensions entre les factions arrivent à un point critique, un vieil ennemi refait surface, avec l'intention de détruire la Division. Maira devra alors faire un choix qui la mettra face à ses contradictions, et qui questionnera les valeurs de la Division. La suite du roman officiel Ubisoft, Tom Clancy's The Division, La Recrue, dans l'univers post-apocalyptique du célèbre jeu vidéo.