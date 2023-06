La tradition des francs-maçons - Histoire et transmission initiatique

La franc-maçonnerie apparaît au début du XVIIIe siècle, dans un contexte de bouleversements profonds. Sa spécificité est à la fois de se prétendre fer-de-lance de la modernité dans son identification aux Lumières, mais aussi conservatoire de traditions, ou de la Tradition, à travers l'Ordre maçonnique. Ainsi, la franc-maçonnerie navigue entre ces deux pôles que sont tradition et modernité. Aujourd'hui encore, le maçon contemporain a soif de recherche et de connaissances puisque la franc-maçonnerie se proclame dépositaire d'une tradition dont elle prétend assurer la transmission par la voie initiatique. Les maçons peuvent se partager en deux grands groupes : ceux qui " croient " à la Tradition et ceux qui s'intéressent aux traditions qui s'imprègnent de l'histoire. C'est avant tout l'initiation qui est traditionnelle et l'histoire propose le moyen indispensable pour montrer comment la tradition se construit en même temps qu'elle se transmet selon des contextes différents. Pour " ouvrir la boîte de la tradition maçonnique ", l'auteur étudie en historien les textes et les images maçonniques du XVIIIe siècle. Il dévoile ainsi les sources et les emprunts de la tradition maçonnique aux courants de pensée religieux, opératifs et ésotériques. Chez les francs-maçons, seuls les initiés peuvent transmettre l'initiation. Par là même, la tradition transmise, qui est devenue " le coeur et la moelle " de l'initiation, continue à fabriquer des initiés et permet l'inscription des maçons contemporains dans la chaîne à la fois réelle et sublimée à laquelle ils sont reliés " dans le temps et dans l'espace ", celle des " Vénérables Maîtres qui la formaient hier ". Ce livre, superbement illustré, est un outil de maniement efficace et intelligent de l'idée de tradition qui permet de dépasser la simple utilisation du mot : il accompagnera le maçon dans tout son parcours initiatique. La première édition de cet ouvrage a reçu le prix de l'Institut Maçonnique de France.